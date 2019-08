Victor Hugo s'invite à la Citadelle de Namur ! - Namur Matin - 08/08/2019 Le théâtre de plein air est de retour à la Citadelle de Namur avec "Marie Tudor" dès ce 9 aout ! Un spectacle créé en collaboration avec le Théâtre Jardin Passion et qui sera donné du 9 au 18 aout inclus sur l'espace Prairie de Terra Nova, offrant comme décors naturel la ville de Namur de jour et de nuit ... Un spectacle glam-rock qui ne trahit pas le texte de Victor Hugo. Une vision contemporaine d'une oeuvre classique. Une fresque historique haute en couleurs sur les sentiments humains, la trahison, l'amour, la haine, la vengeance, le pouvoir et l'orgueil. Informations pratiques : Dès 20h à Terra Nova. Parking public fléché : du Jeudi au 13/08 sur l'Esplanade et du 14 au 18/08 parking en contrebas du Belvédère. L'accès au parking se fait uniquement via la Route Merveilleuse durant toute la durée de l'événement. Conseillé à partir de 8 ans. Durée : 2 h avec entracte. En prévente adulte 16 euros, moins de 26 ans et plus de 65 ans : 12 euros Sur place 18 euros adultes et 14 euros Ecoutez Christine Laverdure