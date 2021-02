"Vert Expo" une exposition à voir au Musée des Arts Anciens de Namur - Namur Matin - 03/02/2021 " Vert désir ", l’expo du TreM.a à Namur est prolongée jusqu’au 18 avril. Une expo dédiée à la couleur verte au travers de pierres précieuses. ujourd’hui, le vert s’insinue dans tous les pans de l’activité humaine. Il est devenu une évidence, la couleur de l’espoir, celle qui va sauver le monde. Mais qu’en était-il dans les premières civilisations ? L’Histoire montre que la couleur verte a tout autant déchainé les passions que suscité le rejet. Mais elle est d’abord un concept partagé par une communauté d’individus au sein d’une même société, à une époque donnée. Ce concept se matérialise notamment dans les arts et c’est cette production artistique que le TreM.a - Musée des Arts anciens a voulu disséquer à travers le prisme des pierres : l’émeraude, la plus féminine d’entre elles, mais aussi d’autres moins prestigieuses comme la malachite, le jade, la serpentine, le péridot... Chacune d’entre elles a défié le savoir-faire des artisans bijoutiers et joailliers, servi le pouvoir, aidé à entrer en contact avec les dieux, rehaussé la beauté des femmes. Julien Devos le Conservateur du Musée nous en révèle qq secrets ...