Vente aux enchères hors du commun... - Namur Matin - 11/03/2021 Une vente aux enchères hors du commun vient de débuter... sur le site internet "Finshop"... le site de vente du SPF Finances. C'est là que sont vendus les biens saisis par la justice ou les douanes... On y trouve de tout... des vetements, du matériel de chantier... Et on y trouve aussi des véhicules... généralement ce sont plus des camionettes, des citadines voire quelques berlines... Mais en ce moment, on se croirait plus dans le paddock de Spa-Francorchamps...Porsche, Maclaren, des voitures d'exception sont exposée notamment à Gembloux . Ecoutez les explications de Florence Angelici, Porte-parole du SPF Finances Et si vous souhaitez enchérir... c'est ICI