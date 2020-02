Vaste opération séduction à l'Unamur. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une websérie va vulgariser la recherche universitaire L’idée de cette websérie de 6 minutes par épisode – il y en a 8 pour le moment- est de vulgariser le travail des chercheurs mais aussi de susciter des vocations. Plus 900 chercheurs travaillent à l’Unamur. Raphaël Volon, coréalisateur de la série : " le but est vraiment de donner la possibilité au chercheur de pouvoir mettre en avant son travail et de le vulgariser pour le rendre accessible. " Ces séries sont axées vers un public large mais aussi ciblé : " on touche clairement les futurs étudiants, les futurs chercheurs, qui vont peut-être, si la série fonctionne comme on le souhaiterait, susciter une vocation de recherche. " Même si les réalisateurs, Jean Delvaux et Raphaël Volon tiennent à garder un brin de mystère d’ici vendredi, on sait que le premier épisode sera consacré à la biologie. En ce qui concerne la diffusion, il y aura 8 épisodes, diffusés tous les 15 du mois vers 11h. Avec une pause en juillet et en août. Au niveau de la réalisation et de la technique, il y a des effets spéciaux, des plans de drone, pour un résultat…alléchant ! Raphaël Volon explique : " on a voulu accrocher le spectateur, qui va peut-être avoir cette vocation pour la recherche, mais l’accrocher le mieux possible. On ne veut pas l’inviter juste les quelques premières secondes et puis le voir zapper. On veut attirer le spectateur, mais c’est le fond, à savoir la recherche en elle-même le plus important et je mets vraiment le point là-dessus ! " Les infos ici : https://www.facebook.com/watch/?v=641122299969964