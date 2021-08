Valériane, le plus grand salon BIO de Wallonie, dès ce 3 septembre à Namur Expo

Valériane, le salon Bio à Namur expo du 3 au 5 septembre - Namur Matin - 30/08/2021 Le Salon Valériane s'installe à Namur expo ce prochain week-end. Le salon en est déjà à sa 36eme édition. Valériane, c'est le plus grand salon bio de Wallonie. Il prendra ses quartier à Namur Expo du 3 au 5 septembre. "Dès demain, du 100 % BIO fait maison", tel est le slogan de cette édition. Les organisateurs, Nature et Progrès , ont voulu remettre les fondamantaux à l'honneur avec la mise en avant des ingréditents BIO, locaux et de saison. La pandémie actuelle a eu au moins un effet positif : celui d’une prise de conscience plus généralisée de la nécessité de prendre soin de soi et de la Terre. Les achats de produits BIO et locaux ont connu un franc succès en 2020. Les exposants présents ce ce 3 septembre à Namur Expo proviennent essentiellement de France et Belgique. Ce sont des producteurs , des fabricants, des grossistes, des artisans.... Ils sont représentants d'associations environnementales ou encore éco-constructeurs. Et ils vous attendent pour partager avec vous leur savoir-faire. Ce vendredi de 10 h à 21h, samedi et dimanche de 10 h à 19 h. Laura Vlemincq, porte parole de Nature et Progrès était l'invité de Namur Matin ce lundi..