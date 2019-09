Unia ouvre un centre à Namur ! - Namur Matin - 23/09/2019 Lutter contre tous les type de discrimination, c'est la mission d'Unia, anciennement le centre pour l'égalité des chances. Vous pouvez les contacter si vous pensez être victime d'une discrimination. Et désormais ce sera encore plus facile dans la région namuroise car Unia ouvre un bureau à Namur. Si par exemple vous pensez qu'on vous a refusé un emploi à cause d'un nom à consonance étrangère, un logement à cause de votre couleur de peau... Ou encore si on vous a refusé l'accès à un restaurant parce que vous êtes en fauteuil roulant vous pourrez vous tourner vers l’ASBL. Ce sont quelques exemples abordés avec Michel Vanderkam, le chef de service local francophone d'UNIA qui était avec nous ce matin. Voici les numéros que vous pouvez composer si vous pensez être victime d’un comportement discriminatoire 0470664688 ou le 0498771046 ou via le SITE