Une tournée à pied pour ralentir - Namur Matin - 25/08/2020 " Sentiers d’Art en Condroz Famenne accueille sur sa route le comédien Bernard Massuir pour une marche des philosophes. Le comédien arpentera à partir de jeudi les sentiers d'art ... Il faut apprendre à ralentir… et La Marche des philosophes est à proprement parlé une tournée à pied. Le principe est simple, l’artiste, Bernard Masuir, marche une quinzaine de km chargé de son décor et de ses instruments. Il chemine de village en village, d’oeuvre d’art en oeuvre d’art sur Sentiers d’Art, joue, loge chez l’habitant puis repart sur les sentiers le lendemain, accompagné des spectateurs et marcheurs qui le désirent. A chaque escale de ce périple, chez l’habitant, le comédien Bernard Massuir donne son spectacle. Ainsi, chaque soir, dans une salle ou dans une grange, il rencontre ses hôtes pour observer, parler, discuter, s’amuser philosophiquement du monde qui nous entoure. Jeudi 27 août : Départ de la chapelle de Libois à 11h00. Balade sur Sentiers d’Art de 8km. Représentation de "Salto Vocale" à 20h à la Ferme des Tilleuls à Havelange. Réservation auprès du Centre Culturel de Havelange 083/63.39.35 info@cchavelange.be ou via leur site www.cchavelange.be Vendredi 28 août : Départ de la Ferme des Tilleuls à 09h30. Balade sur Sentiers d’Art de 16km. Représentation de "Salto Vocale" à 20h à la Ferme de la Bourgade à Moressée. Samedi 29 août: Départ de la Ferme de la Bourgade à 09h30. Balade sur Sentiers d’Art de 15km. Représentation de "Salto Vocale" à 20h à la Ferme de Ry. Dimanche 30 août : Départ de la Ferme de Ry à 09h30. Balade de 16km. Représentation de "Salto Vocale" à 20h à la Ferme de Stée. Infos et réservations : Maison du Tourisme Condroz-Famenne 086/40.19.22 sentiersdart@gmail.com. "Salto Vocale" c'est le nom du spectacle de Bernard Massuir http://sentiersdart.be/