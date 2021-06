Une promenade picturale, De Dürer à Tiepolo à découvrir au TreM.a à Namur - Namur Matin -... Durant tout l’été, le TreM.a - Musée des Arts anciens et le Musée Rops à Namur s’unissent pour vous faire vibrer à l’unisson grâce à deux expositions exceptionnelles présentant une partie des collections du Musée d’Ixelles actuellement en travaux… Une promenade estivale à travers le temps, les styles et les thématiques picturales qui présenteront un large panorama de l’art de notre " plat pays". Vous n'êtes pas trop calé sur l'art pictural de notre plat pays, on vous propose donc de laisser les complexes de côté et de vous laisser entrainer par le TreM.a Sous la forme d’une promenade picturale, le TreM.a – vous propose de découvrir à partir de ce samedi 19 juin et jusqu'au 12 septembre, les genres artistiques en vogue du 16e au 18e siècle dans nos régions. Julien Devos est le Conservateur du Musée. Il nous détaille ce que le visiteur pourra découvrir...