Une Give Box à Salzinnes - Namur Matin - 05/02/2020 La boite à don est située sur le campus provincial C’est l’envie de donner une seconde vie aux objets qui a poussé Catherine Fanuel à développer ce projet en collaboration avec le BEP et la Ville de Namur : " l’idée c’était que les gens qui fréquentent le campus provincial puisse avoir un lieu d’échange et de partage d’objets dont ils ne se servent plus nécessairement, qu’ils mettent à disposition du public qui est au campus. En contrepartie d’autres personnes viennent déposer des objets. " Mais attention on ne peut pas y mettre n’importe quoi : " ces objets font partie d’une liste relativement limitée, puisque évidemment on ne peut pas y mettre des cigarettes ou des médicaments. " La Give Box ne devrait pas connaître de problème de remplissage, le campus draine une population de 3000 personnes. Et l’idée c’est de l’ouvrir prochainement au quartier. ​​​​​​​Manon Bonameau est chargée de la gestion de cette Give box. . Elle fait partie de " l’éco-team " du campus. Leur objectif est de rendre le campus plus durable : " cette initiative s’inscrit totalement dans nos objectifs, on va s’assurer de faire passer le message aux étudiants,… ca permet de prôner la réutilisation, d’éviter la surconsommation, et d’un point de vue économique c’est assez intéressant aussi." Vous voulez savoir ce que la Give Box a à vous offrir ? Alors il faut vous rendre sur place !