Une exposition pour sensibiliser à la thématique du suicide . - Namur Matin - 23/04/2019 L’Université de Namur accueille dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril 2019 l’exposition "Doorsopenday.be" La Belgique est l’un des pays les plus touchés par le suicide au niveau européen avec 2000 suicides par an. En 2016, Jean-Louis Coppers fonde l’Asbl " Tout bien – Okidoki " après le suicide de son fils de 22 ans. La campagne " Hey, ça va ? " vise la prévention du suicide chez les jeunes en Wallonie et à Bruxelles. Par ce biais, l’Asbl souhaite briser les tabous et sensibiliser la société à la problématique du suicide afin de reconnaître les signaux à temps, d’identifier le problème et d’ouvrir à la communication. Thomas Thirion est responsable administratif opérationnel du Centre de Prévention du Suicide et d'Accompagnement et du centre de Référence en en prévention du suicide. Il était l'invité de Viva Matin ce mardi