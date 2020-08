Une expo pour réfléchir sur le monde - Namur Matin - 27/08/2020 L’homme, au centre de « Saynètes de la vie de tous les jours » « Saynètes de la vie de tous les jours » C'est une exposition que vous propose Jacques Servotte à la maison de la Laïcité de Namur. C'est une exposition notamment d'objets en céramique. Des objets qui n'ont pas pour vocation de décorer, mais plutôt interpeler, faire réagir. Jacques Servotte est très critique sur le monde qui nous entoure. Il s'inspire et veut faire réagir par exemple sur le surpeuplement, l'égoïsme, l'indifférence. Pour lui, chaque jour qui passe sur la terre est la somme exacte de ce que tous les particuliers ont fait, pas fait, laissé faire. L’artiste se confie : « L’homme pense essentiellement à lui-même, il imagine être le centre du monde et il lui faut tout. On est tous responsables mais souvent on remet la responsabilité sur d’autres personnes, groupes… » Maison de la Laïcité Le Miroir 5 Rue Lelièvre 5000 Namur à partir de 9 ans https://www.facebook.com/MLFBN/