Une expo consacrée à la Bière à voir à Bouvignes (Dinant) - Namur Matin - 15/01/2021 "L'Age de la Biere" une exposition itinérante dédiée à cette boisson extrêmement populaire dans nos régions. L'expo débute à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan de Dinant, puis passera par l'Archéoparc de Rochefort notamment. L’exposition est accompagnée d’une publication : " L’âge de la bière. Histoire d’une boisson millénaire ". Elle rassemble les contributions d’une dizaine de spécialistes (archéologues, historiens, brasseurs et zythologues), proposant de la sorte un panel varié d’articles liés au monde brassicole d’hier et d’aujourd’hui. Disponible en format papier, elle est également librement téléchargeable. Aurélie Stuckens est collaboratrice scientifique pour cette exposition. Elle était l'invitée de Namur Matin ce vendredi. On lui a tout d'abord demande si la fabrication de la bière avait beaucoup changé.. En pratique : sur réservations ( 4 E) . A voir jusqu'en octobre prochain tous les jours sauf le lundi de 10 h à 17h. Maison du Patrimoine, Place du Bailliage à Dinant. https://www.mpmm.be