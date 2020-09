Une école d'aviron à Anhee - Namur Matin - 11/09/2020 Le club accueille des adeptes de 7 à 77 ans Le Royal Cercle Nautique de Dinant ouvre une école d’Aviron à Anhée. A peine ouvert, le club connait un beau succès. Michel Ricard, président du club : « Nous avons eu une vingtaine de candidats en première session au mois de juillet quand on a pu ouvrir après le Covid. Ici nous organisons une deuxième session d’écolage pour les nouveaux et on a 24 candidats. C’est beaucoup pour la haute Meuse dinantaise : on n’est pas à Bruxelles où il y a 1 million d’habitants ou à Anvers ou à Gand. » Au total, à présent, le club compte une quarantaine de membres : « Ça va de 10 ans à 77 ans ! Cela veut dire que toutes les moyennes d’âges sont représentées, depuis les enfants à l’école, en passant par les jeunes travailleur, jusqu’aux personnes retraitées. » Le club fournit tout le matériel. Vous devez juste vous présenter en habits sportifs. La prochaine session aura lieu au printemps 2021. 9 à 10 séances réparties les mercredis soirs et samedis après-midi. L’affiliation est à 175 euros mais si vous suivez l'écolage qui est de 125 euros vous devrez juste ajouter 50 euros pour l'affiliation. Adresse : Chemin du parc, 7 à Anhée www.rcnd.be pour toutes les infos