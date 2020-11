Une bière "spéciale Viva For Life"

Une biere Viva For Life - Namur Matin - 25/11/2020 Dans le cadre de l’opération " Viva for Life " de Vivacité , les clubs Kiwanis de Belgique francophone organisent un défi et souhaitent apporter leur soutien financier aux actions sponsorisées par l’opération. L'idée : créer une bière que nommée la " Spéciale Viva for Life ". La brasserie Deseveaux de Boussu a, avec beaucoup d’enthousiasme, soutenu le projet et a embouteillé une bière blonde avec une étiquette aux couleurs de " Viva for Life " et du Kiwanis.. Cette bière, vendue par pack de 4 bouteilles de 33 cl, est disponible au sein des magasins Cora de Wallonie, ainsi que chez une multitude de commerces de la région. L'intégralité des bénéfices de la vente sera versée à l'organisation "Viva for Life". Eciutez Jean-Luc Stellamans