Une aire de jeux de 6.000 m² pour enfants et adultes à Ciney Expo - Namur Matin - 24/08/2021 Family Fun Days", une aire de jeux de 6.000 m² pour enfants et adultes ! Pour sa 1ère édition, Family Fun Days envahit les 6.000m2 du hall Ciney Expo jusqu'au 15 septembre prochain. Au programme : plus de 70 structures gonflables - parcours obstacles de 276m - toboggans géants - rodéo mécanique - circuit go-karts - kicker géant - foot dart - elastic run - ... François Laloux, directeur de Ciney Expo nous en dit plus .. HEURES D'OUVERTURES : > pour les moins de 16 ans avec accompagnants Du samedi 21 au mardi 31 août 2021 (7j/7) : de 10h à 18h Mercredis 1er , 8 et 15 septembre 2021 : de 12h à 18h Samedis 4 et 11 septembre : de 10h à 18h Dimanches 5 et 12 septembre : de 10h à 18h NOCTURNES SPECIALES AVEC ANIMATIONS DJ : > uniquement pour les 16 ans et plus Samedi 28 août 2021 : de 19h à 00h00 Samedi 4 septembre 2021 : de 19h à 00h00 Samedi 11 septembre 2021 : de 19h à 00h00