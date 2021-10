Un week-end de soutien à la parentalité à Ciney - Namur Matin - 07/10/2021 Le bien-être de chacun et de sa famille est au cœur des préoccupations de la Ville de Ciney qui a décidé de mettre sur pieds un week-end consacré à la parentalité. Devenir parent, c’est parfois se poser des questions sans toutefois toujours trouver les réponses. Ce sera peut-être le cas lors de ces trois jours consacrés au soutien à la parentalité organisé les 8, 9 et 10 octobre à Ciney. Durant ces 3 jours, divers sujets qui touchent à la réalité de parents, futurs parents et même grands-parents seront abordés. Au programme également, il y aura des animations variées proposées à destination des petits mais aussi des grands. Parmi les conférenciers, Maëlyss Layeux qui viendra évoquer un sujet d’actualité : " Les enfants face aux écrans, quel impact ? "