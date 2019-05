Un salon consacré aux cabanes ! C'est le salon Passion Robinson à Chevetogne - Namur Matin -... Le Domaine de Chevetogne propose ces 4 et 5 mai son "Salon Passion Robinson" Cet événement est à la fois salon (il réunit une trentaine de cabaneux, yourteurs, roulottiers, tentistes et autres inventistes) et festival (programmation artistique). Un incontournable pour les amateurs de voyages immobiles ou pour les projets d’habitat léger. Des activités musicales et créatives sont également au programme de cette édition. Durant tout le week-end, le Domaine de Chevetogne fourmillera de constructeurs en tous genres, d’architectes, d’entrepreneurs de la filière bois et de jeunes designers wallons aux projets audacieux. Le Salon se veut une vitrine innovante, pluridisciplinaire et technologique de l’habitat, sujet actuel et brûlant. A travers plusieurs dizaines d’exposants et d’ateliers, venez découvrir ou redécouvrir ce bien précieux décliné, chez nous, dans toutes les variantes possibles et imaginables et laissez les enfants, tels de petits constructeurs en herbe, donner libre cours à leur imagination. Ces samedi et dimanche de 10 à 18 H Isabelle Verjans a contacté Bruno Belvaux, le directeur du domaine qui nous parle de la "santé de ce secteur" ...