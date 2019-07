Un petit accent cajun dès 16 h ce mardi à Namur ! - Namur Matin - 16/07/2019 Emilie Vidrine est une créole française de Lafayette, en Louisiane ! Elle sera ce soir en concert sur les bords de Meuse La Louisiane sera à l'honneur au Quai Novèle, sur les bords de Meuse... Une fête pour célébrer le 40ème anniversaire du jumelage entre Namur et la ville de Lafayette... Une ville historiquement francophone mais où l'anglais s'est peu à peu imposé ces dernières décennies. Une vingtaine de personne vont traverser l'Atlantique pour cette fête à Namur... Parmi eux, Randall Menard, président du comité de jumelage, ce soir il va cuisiner en grande quantité un plat typique de la culture cajun: le Jambalaya... Il nous a même donné sa recette... Ecoutez le au micro de Nicolas Leyman "Cap Louisiane" dès 16h00 et toute la soirée au Quai Novèle à Namur. Entrée libre pour tout le monde. Et pour en savoir plus c'est notamment via FACEBOOK ...