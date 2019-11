Un papa au grand coeur organise un jogging pas comme les autres

Un jogging original à Suarlée - Surprises au programme de ce jogging proposé par l'école Sainte... Cédric Mathieux est papa de 3 enfants. Pour lui, lutter contre les inégalités qui touchent les enfants, c'est un combat qui a démarré il y a déjà plusieurs années. Chaque année, il coorganise un jogging qui sert financer tous les voyages de découvertes des élèves de l'école Sainte-Marie où il a encore un de ses enfants scolarisé. Pour cette nouvelle édition, ce papa au grand coeur, le comité et les élèves ont décidé de faire un geste de solidarité et de reverser une partie des recettes à l'opération Viva For Life qui vient en aide aux enfants en situation de pauvreté. Ils souhaitent attirer un maximum de monde. En 2019, ils étaient 1240 joggeurs, tous les espoirs sont permis! Et on peut dire que pour attirer la foule, à Sainte-Marie, on met les petits plats dans les grands et on met le paquet aussi pour être original! Imaginez: Les joggeurs pourront par exemple passer par l'aérodrome de Namur ou par une grange disco plongée dans le noir avec ambiance musicale. Cerise sur le gâteau, la marraine de l'événement est Vanina Ickx, la pilote automobile. Si vous voulez participer au jogging de l'école Sainte Marie à Suarlée: vous vous inscrivez sur www.fouléesdesneiges.be Pré-inscriptions: 5 euros. Le jogging lui aura lieu au mois de janvier. Et si vous voulez proposer votre propre défi: Rendez-vous sur vivaforlife.be, cliquez sur " Faites un défi " et enregistrez votre défi. Cette année, à Tournai, Sara De Paduwa, Adrien Devyver et Ophélie Fontana s’enfermeront dans le studio de verre pendant 6 jours et 6 nuits, du 17 au 23 Décembre sans manger de nourriture solide. Ils se relayeront 24h/24h pour animer la grande opération de solidarité Viva for Life!