Un nouveau pain pour la rentrée - Namur Matin - 31/08/2020 Une boulangerie de Dinant propose un retour au savoir-faire d’antan Une nouvelle farine débarque à Dinant, à la boulangerie Saint-Jacques. Un nouveau produit qui est le fruit d’une rencontre entre deux artisans passionnés. D’un côté, Guirec de Wouters, producteur de céréales et de sapins. De l’autre sylvain Maréchal, un expert en matière de pain et céréales. Ce dernier a roulé sa bosse et proposé ses miches aux 4 coins du monde notamment pour l'enseigne du « Pain Quotidien ». Aujourd'hui il est installé à Dinant où il a donc sa propre boulangerie. Sylvain Maréchal : « On voulait développer une farine qui avait beaucoup de nutriments beaucoup d’oligo-éléments. C’est une farine bio très faible en gluten travaillée différemment que les pains classiques. On voulait avoir un produit de qualité et surtout local. Toute la production va être faite dans les environs. Il nous fallait également un moulin de qualité : on a opté pour des moulins plus qualitatifs…. là on a fait un moulin sur-mesure. Cette farine c’est presque de la soie : c’est très riche très gras…. Ici on est dans l’exception on est dans le cépage. » Boulangerie Saint-Jacques Rue Saint-Jacques 319, 5500 Dinant