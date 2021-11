Un matin, dans la rivière, j’ai pleuré… - Namur Matin - 18/11/2021 "Un matin, dans la rivière, j’ai pleuré… Ombres et lumières sur le Burnot" c’est le titre d’un bel ouvrage signé Michel Fautsch publié aux Editions Namuroises. Un ouvrage qui nous emmène à la découverte de la Vallée du Burnot entre Arbre et Profondeville. L’auteur, photographe spécialisé de la faune et de la flore proposent images et témoignages des instants vécus au bord des flots. Il nous invite à exercer notre regard pour mieux respecter l’environnement qui nous entoure. Photographe naturaliste, conseiller en biodiversité et environnementaliste engagé, Michel Fautsch était l’invité de Namur Matin ce jeudi. Il nous explique de quoi parle son livre….