Un escape game à domicile, à bord d'une caravane - Namur Matin - 03/08/2021 Une idée supplémentaire d'activité pour ces vacances en Province de Namur, un Escape game original et très particulier qui se déroule à bord d'une caravane. Sa conceptrice est une ancienne institutrice qui a déjà à son actif la réalisation de jeu de société. Elle s'appelle Ameline Norbert.... D'où lui est venue cette idée d'Escape Game dans une Caravane livrée à domicile ? Si vous voulez participer à cet Escapa Game en caravane, vous pouvez soit la louer à domicile soit y participer sur le site du camping des Trieux à Malonne. Comment réserver ? Il vous suffit d'envoyer un mail (lehuisclosescapegame@gmail.com), un message Messenger ( le huis clos escape game), ou de prendre contact via le formulaire du site. Ou encore via téléphone (0471/10 67 49). Ou encore via facebook HUIS CLOS ​