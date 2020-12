"Un doudou, un livre et au lit" - Namur Matin - 28/12/2020 "La nuit des bibliothèques" aura bien lieu cette année malgré les mesures Covid. Mais le festival se fera à distance.... Les bibliothèques participantes ont mis tout en œuvre pour conserver leurs objectifs : créer du lien, éveiller les sens et transmettre le plaisir de la lecture. Alors que vont proposer les bibliothèques ? "Cette année, les familles vont pouvoir venir dans les bibliothèques chercher des kits de livres ou des kits qu'on appelle doudou it yourself pour pouvoir faire des soirées chez elle" nous précise Marie Lequeux la coodinatrice du Festival. Ecoutez là Et pour plus d'infos c'est notamment via la page FACEBOOK