Un cirque dans la tourmente à Gedinne - Namur Matin - 21/04/2020 Un cirque dans la tourmente à Gedinne Privés de revenus, Les artistes lancent un appel à l’aide urgent Il s’agit du cirque Français Armanzo qui a l’habitude de se produire en Belgique. Pour le moment les artistes ont trouvé refuge sur le circuit Antoine Schmidt. Généreusement mis à disposition par le propriétaire. Ce circuit est situé dans la Province de Namur, au sud de Dinant et à proximité de la frontière française. Confinement oblige, les artistes itinérants ne peuvent plus se produire. Ils lancent un appel à l’aide pour récolter des vivres que ce soit pour eux mais aussi pour les animaux. Frédéric Nélisse-Dubois est cracheur de feu pour le cirque, il nous explique pourquoi la situation est préoccupante : « on sort de 3 mois de pause d’hiver, 3 mois où l’on ne travaille pas, on refait notre matériel et où l’on s’entraîne. C’est une période difficile car nous n’avons pas de rentrée d’argent comme il n’y a plus de représentations. On a fait 4 villes et, arrivés à Houdremont, les mesures de confinement sont tombées,.., forcément on n’a pas eu le temps de refaire nos stocks et d’économiser un peu d’argent. Et nos animaux ce sont quand même 250 kilos de nourriture par jour » Une cagnotte est ouverte via leur page facebook «Groupe de Cirque Armanzo » https://www.facebook.com/groups/361541294341647/ Vous trouverez toutes les infos pour faire vos dons. Les dons en nature sont également les bienvenus. Comme le foin, les légumes ou encore le pain. Vous pouvez faire votre don directement sur ce numéro de compte BE79 0017 3071 6133 Ou via https://www.leetchi.com/fr/c/lX39adar