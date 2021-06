Un 8eme magasin pour Paysans Artisans

Et de 8 pour Paysans Artisans! - Namur Matin - 15/06/2021 La coopérative a inauguré le week-end dernier un nouveau magasin au quartier de La Plante, à Namur. Les artisans et les paysans sont de plus en plus créatifs, ils s’organisent pour fournir tous les produits de base, pour que le circuit court soit une vraie alternative de commercialisation. Bertrand Delvaux fait partie de l'équipe Paysans Artisans. Il nous précise ce que l'on retrouve dans ce nouveau magasin !