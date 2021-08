Un 6eme point de retrait pour la coopérative CoopESEM - Namur Matin - 19/08/2021 CoopESEM fête le 20 aout prochain l’ouverture de son 6ème point de retrait dans la grange attenante au Café citoyen " Le Petit Rustique " de Matagne-la-Petite (Doische) CoopESEM c'est une coopérative citoyenne regroupant des producteurs et des consommateurs de l'Entre-Sambre-et Meuse désireux de "penser globalement et d’agir localement" pour proposer des produits locaux, gouteux et de qualité ! Le point de retrait sera situé dans la grange attenante au café citoyen ‘Le Petit Rustique’. Demain une petite fête est organisée pour l'ouverture, des égustations sont prévues ... Catherine Massard est chargée de mission pour CoopESEM. Elle nous confirme que l'on peut parler d'une belle évolution ...