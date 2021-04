Trop de logements inoccupés à Namur !

Trop de logement inoccupés à Namur ! - Namur Matin - 20/04/2021 Ne plus laisser des logements inoccupés à Namur alors que certaines personnes n'ont pas accès à un logement et vivent dans la rue ! Ce soir au conseil communal de Namur un nouveau règlement sera voté pour la prise en gestion des logements inoccupés. Un règlement qui prévoit l'octroi d'une prime aux propriétaires de ces logements s'ils les mettent à disposition.. Philippe Noël est le président du Cpas de Namur "On se rend compte que les logements inoccupés restent une diffficulté dans la gestion communale de manière générale et surtout un besoin par rapport à un pubic qui a de plus en plus besoin d'un logement et notamment un logement géré par le public. Donc ici, l'intention c'est de tirer aussi parti des observations de terrain, de se rendre compte que la taxe sur le logement inoccupé n'est pas la seule solution et ne permet pas d'atteindre les objectifs, à savoir remettre le bien en location et c'est la raison pour laquelle on tente de mettre sur place un règlement pour un octroi d'une prime pour les personnes qui sont propriétaires d'un logement inoccupé et qu'ils souhaitent céder en gestion publique". Ecoutez Philippe Noël !