Trois jours de cinéma gratuit au Parc Saint-Roch à Ciney - Namur Matin - 23/08/2021 Ces 27, 28 et 29 août, le Parc Saint-Roch à Ciney accueillera les "Cinémas du Parcs" un festival de films gratuits ! 9 films sur 3 jours seront à découvrir sur écran géant au cœur du Parc Saint-Roch. Le vendredi 27 sera une " Music Night " avec la projection du film " Rocketman " à 18h30 suivie d’un blind test géant à 21h00. Le samedi 28 sera consacré aux Super Héros : Iron Man, Wonder Woman et autre Captain America seront de la partie. Il y aura également un concours de déguisements. Un " Family day " est prévu dimanche : film d’animation et dessins animés seront à découvrir dès 9h00 avec la possibilité de prendre un petit déjeuner sur place. Durant la journée se tiendront également des animations pour les enfants : un sculpteur de ballons, un magicien, mais aussi château gonflable, grimage et jeux en bois, …). Détails en compagnie de Nadège Noiret, coordinatrice Maison des Jeunes de Ciney. Et c’est gratuit ! Attention, il faudra prévoir de quoi s’asseoir dans la pelouse du Parc Saint-Roch pour assister aux différentes séances. Toutes les infos via notamment la page Facebook MAISON DES JEUNES DE CINEY