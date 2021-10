Tout savoir sur les champignons !

C'est la saison des champignons ... - Namur Matin - 01/10/2021 La Société des Naturalistes Namur/Luxembourg organise sa traditionelle exposition des champignons des bois ces samedi et dimanche à l'IATA à Namur. Au delà des bienfaits culinaires qu'ils peuvent nous apporter ce qui vous est proposé ici c'est d'apprendre à mieux comprendre leur rôle dans la nature. Philippe Dufour organise ce rendez-vous mycologique. Alors, avec toute la pluie qu'on a eue ces derniers mois, on pourrait penser que les champignons sont plus nombreux cet automne ...