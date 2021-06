Tout savoir sur le programme des Fêtes de la Musique à Namur - Namur Matin - 18/06/2021 Evénement incontournable en Fédération Wallonie-Bruxelles, la Fête de la Musique est l’occasion de célébrer l’été en papillonnant d’un concert à l’autre, l’esprit ouvert, l’oreille curieuse. Pour l’édition 2021, la Ville, la Province et leurs fidèles partenaires ont souhaité soutenir toute une génération émergente de musiciens qui a vu son essor contrarié par la crise sanitaire. Dès ce vendredi 18 au dimanche 20 juin, une vingtaine de concerts gratuits seront proposés en mode " covid friendly ". Rock psyché, chanson française, fanfare, latin folk, swing, spoken word, électro pop… Il y en aura pour tous les goûts ! Au programme, pas mal de talents locaux comme Elvis Black Stars, Dresscode, The Brums, Swing U Soon, Jane Døe et de belles découvertes comme le bruxellois de LO, Big Horse, Steefig Raf, Yew, les Hommes-Boîtes, la fanfare énergique des Funky Bodding et le rock celtique déjanté des Folk Dandies..; Philippe Gayet du service de la Culture à la ville de Namur était l'invité de Namur Matin. Il nous en dit plus