Tous les chiens ne sont pas égaux devant la chaleur. - Namur Matin - 25/06/2020 Un vétérinaire vous donne de bons conseils Premier coup de chaleur de l’été. Il faut adopter les bons réflexes… Bien s’hydrater, ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes, éviter les efforts intenses. Et puis protéger les enfants et les personnes âgées qui représentent une population à risque. Ça c’est pour les humains. Mais ces bons conseils sont valables pour les bipèdes comme les quadrupèdes. Chiens et chats souffrent également des températures élevées. Les chats montrent une meilleure résistance que les chiens face au soleil. Et entre les différentes races de chiens, il existe aussi certaines inégalités. Olivier Dubois a sa clinique vétérinaire à Jambes. Depuis 25 ans, il s’occupe de nos boules de poils. Il nous décrit les populations canines à risque : « Tous les chiens cardiaques, les chiens au pelage noir qui n’ont pas la présence d’esprit de se mettre à l’ombre, et puis les bulldogs, carlins , chiwawas… ces chiens n’ont pas une bonne capacité respiratoire car ils ont le nez écrasé. Ils ne savent pas ventiler comme ils veulent. Le seul moyen pour un chien d’évacuer la chaleur c’est sa langue, c’est sa respiration bouche ouverte quand il est haletant. » Et le vétérinaire de rappeler que les chiens souffrent encore plus que nous d’un mercure élevé, car ils ne transpirent pas : « Il faut donc bien les garder à l’ombre, éviter tout exercice durant les périodes chaudes. » Si le chien a beaucoup de poils, vous pouvez les toiletter mais uniquement si ce sont des chiens à raser. C’est-à-dire avec une pousse des poils continue. Mais certains chiens ne doivent pas être rasés : « Il y a une certaine isothermie qui est maintenue, je prends l’exemple du huskies, son poil le protège de la chaleur. » Et si vous pouvez offrir une baignade à votre chien, c’est tout bonus pour lui ! Même si il y va à rebrousse poils….