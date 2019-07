Rafraîchissez vous à la Capitainerie à Jambes !

Découvrez la Capitainerie en compagnie de Juliette Gregoire - Namur Matin - 22/07/2019 Comme chaque matin Juliette Grégoire, auteur de l'ouvrage "Aimer Namur" guide touristique sur la ville de Namur, nous dévoile un "lieu incontournable" de la capitale wallonne ! Et ce lundi, elle nous proposait un détour par la Capitainerie à Jambes. Ce bel espace d'animation permet de pratiquer sur l'eau des activités d'habitude terrestres. Et pour vous rafraichir, pratiquez donc le paddle, entre autres ... Détails en compagnie de Juliette au micro d'Isabelle Verjans Et pour info, les capitaineries sont ouvertes tous les jours de l'été de 9 h à 19 H