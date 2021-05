Stages théâtre et nature à Naninne - Namur Matin - 25/05/2021 Nous approchons tout doucement de la période estivale et des grandes vacances et il est temps de penser aux stages de nos enfants Après de longs mois d'incertitude, le dernier CODECO a validé une série d'assouplissements favorables à l'organisation de ces stages. C'est donc le bon moment pour se pencher sur les offres de stage qui sont assez nombreuses en région namuroise. Avec notamment ceux proposés par l'asbl "Le Temps qu'on Sème" à Naninne. Ferme pédagogique, sociale et culturelle. Stages théâtre et nature, ateliers, résidences artistiques et représentations (théâtre, danse, musique, expos), festival alternatif multidisciplinaire, potager collectif. Vladimir Harq est l'organisateur d'un stage d'immersion qui allie activités théâtrales et vie dans la nature.. Il était l'invité de Namur Matin ce mardi