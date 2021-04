Soirée ciné-débat à l'occasion de la Journée des Luttes paysannes ce vendredi à 19 H - Namur... Chaque automne, en octobre, Namur accueille le Festival Alimenterre, dont le but but est de nous faire réfléchir de manière plus globale à la façon dont nous consommons. C'est une initiative de l'asbl SOS Faim. À l'occasion de la Journée internationale des Luttes paysannes, l'équipe du Festival Alimenterre@home a le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat en ligne inédite. Ce vendredi 16 avril à 19h00, le film " Soyalism " d'Enrico Parenti et Stefano Liberti (2018, Italie), révélé lors de l'édition 2019 du Festival Alimenterre sera diffusé. " Soyalism " de Enrico Parenti et Stefano Liberti (2018, Italie) | SÉLECTION ALIMENTERRE 2019 Dans un monde frappé par le changement climatique et la surpopulation, la production alimentaire est un business gigantesque contrôlé par une poignée de multinationales. À travers la chaîne de production industrielle du porc et la monoculture associée de soja, de la Chine au Brésil en passant par les États-Unis et le Mozambique, on constate l’énorme concentration de pouvoir entre les mains de ces sociétés occidentales et chinoises. Ce mouvement met hors service des centaines de milliers de petits producteurs et transforme définitivement le paysage. Lancé aux États-Unis à la fin des années 70, le système a été exporté dans le monde entier, en particulier dans les pays à forte densité de population tels que la Chine. Des lagunes stériles de Caroline du Nord à la monoculture de soja mise au point dans la forêt amazonienne pour nourrir les animaux, le film décrit comment l’expansion de ce processus met en péril l’équilibre social et environnemental de la planète. Géraldine Higelest responsable "sensibilisation" chez SOS faim, Vous pouvez participer gratuitement à l'événement mais il faut vous inscrire https://festivalalimenterre.be/ Bande annonce du FILM Soyalism | Trailer - YouTube Inscription gratuite Ciné-débat " Soyalism " | SOS Faim (livestorm.co)