Se balader au Domaine de Chevetogne - Namur Matin - 05/01/2021 Avec le confinement, nombre de citoyens se sont mis à la balade... A Chevetogne, le Domaine est toujours accessible. On profite également là-bas de la basse saison pour réaliser qques travaux et créer notamment une zone humide. Et avant de profiter de la nouvelle saison qui devrait s'ouvrir en avril prochain, on peut toujours s'y balader.. et pour les plus petits, profitez des plaines de jeux comme nous l'a expliqué Elise Honnay chargée de Communication au Domaine