Scannez votre diabète à Baillonville

Scannez votre diabète - Namur Matin - 19/01/2021 Publié il y a 30 minutes Inițiative originale d'une pharmacie de Somme-Leuze... qui vous propose de scanner votre diabète. Et ça commence aujourd'hui... Il s'agit de la pharmacie de Baillonville dans l'entité de Somme-Leuze. Il ne s'agit pas d'un dépistage à proprement parler mais plutôt d'un petit test rapide et indolore qui peut déjà donner une indication... Riet Ponnet est la tenancière de l'officine. Elle était l'invité de Namur Matin ce mardi. Et pour effectuer ce test il faut faire appel à une machine un peu particulière comme nous l'explique Riet. Sachez encore que l'on s'inscrit par téléphone (086 32 38 40) ou vial a page facebook ICI