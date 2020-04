« Sans famille » se méfie des intentions des candidats à l’adoption - Namur Matin - 02/04/2020 Le refuge pour animaux situé à Dinant refuse toutes les adoptions et préfère attendre la période de fin du confinement. Frédérique Smits a du boulot. Beaucoup de boulot. Il faut s’occuper au jour le jour de 70 chiens et 40 chats. Ce n’est pas tout il y a aussi des chevaux, des ânes, des poneys et des vaches. Le travail, ce n’est pas ça qui la préoccupe. Comme toujours, c’est le bien-être de ses protégés. Et en ce moment elle a décidé de fermer totalement son refuge aux candidats à l’adoption. Elle est inquiète : « on voit bien que les gens cherchent à adopter parce qu’ils s’embêtent pendant le confinement. C’est vrai que c’est très gai d’avoir un chien on peut aller le promener, surtout qu’il fait beau. » Ce qui lui fait peur c’est l’après : « Quand il n’y aura plus de confinement, que les gens vont se remettre à travailler. Le chien va se retrouver tout seul alors qu’il a été habitué à avoir quelqu’un presque 24h/24h. On a peur des abandons ou des retour de contrat, c’est-à-dire des chiens qui reviennent car comme les animaux se retrouvent seuls, ils s’embêtent et font des bêtises. » Bien que l’adoption soit mise entre parenthèse, le refuge continue à recueillir les animaux abandonnés. Frédérique n’a pas remarqué une hausse des abandons suite au confinement. On sait que ce n’est pas le cas partout et qu’à l’annonce des mesures de cantonnement, certaines personnes se sont débarrassées de leurs animaux par crainte qu’ils ne véhiculent le coronavirus. Une crainte totalement écartée. En Belgique, Si une personne est intéressée par une adoption, elle doit prendre contact par téléphone ou e-mail et prendre rendez-vous. Les carnets de rendez-vous sont déjà bien remplis pour la plupart. Si vous souhaitez adopter après le confinement, Frédérique et son mari seront heureux de vous recevoir à leur refuge. « Sans Famille » est situé à Sorinnes, du côté de Dinant. http://www.sansfamille.be/ ou https://www.facebook.com/sansfamilleadoptions/ Une interview réalisée par Isabelle Verjans