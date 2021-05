"Sans famille" refuge pour animaux situé à Sorinnes a besoin d'aide

Le refuge "Sans famille" compte sur vous - Namur Matin - 10/05/2021 Le refuge Sans Famille de Sorinnes est bien connu dans la région pour accueillir chiens et chats. Mais l’ASBL recueille également des animaux un peu plus gros : chevaux, vaches, moutons et chèvres, cochons. Pour la plupart abandonnés, maltraités ou sauvés de l’abattoir, ces animaux de la ferme ne sont pas mis à l’adoption et finiront paisiblement leurs jours au refuge. Le refuge appelle à la générosité des Dinantais et amis des animaux de la région afin de pouvoir nourrir leurs animaux de ferme. L’opération " Kheops " est un appel au parrainage. Chacun peut parrainer un équidé ou une vache pour 15€ par mois, ou un cochon, une chèvre ou un mouton pour 8€ par mois. Ces sommes permettront au refuge d’acheter la nourriture nécessaire aux bêtes. Jean-Pierre Degroodt, est co-fondateur de ce refuge. Il nous précise pour quels animaux exactement il y a un besoin d'apport financier.