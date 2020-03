Les oiseaux au jardin - Namur Matin - 03/03/2020 Un salon consacré aux oiseaux des jardins vous attend ce weekend à Gembloux Trois jours pour mettre à l’honneur la richesse naturelle de nos jardins grâce aux expositions, projections et animations (pour les grands et les petits).On vous expliquera également comment rendre votre jardin encore plus accueillant pour les oiseaux et pour les autres petites bêtes aussi... Parmi les exposants, le Festival International Nature Namur, le Cercle des naturalistes de Belgique, Adalia, et encore beaucoup d’autres. Ce salon c'est une initiative de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux basée à Bruxelles. Ludivine Janssens , coordinatrice du salon : « l’idée c’est vraiment de sensibiliser les gens aux oiseaux. Comment aider les oiseaux, comment améliorer son jardin pour qu’il soit attirant auprès de la biodiversité. C’est important pour nous de créer cette événement on voit de plus en plus que la faune et la flore ont du mal par rapport au changement climatique donc il est vraiment important de créer des zones de maillage écologique, des zones où la faune et la flore peuvent être bien tout simplement. Diverses activités seront proposées également : « Ce week-end on va permettre aux enfants et aux familles de se balader avec des guide nature. On mettra à disposition des paires de jumelles pour observer les oiseaux autour du salon. Il y aura des conférences aussi, notamment sur le réflexe à adopter si on trouve un animal blessé… pour savoir Ce qu’il faut faire si on trouve un animal blessé puisque chaque espèce à des demandes particulières. Il faut surtout l’emmener le plus vite possible dans un centre de revalidation pour animaux sauvages comme le centre de Temploux par exemple. » Ce vendredi, l’accent sera mis sur les écoles : « Il y aura des balades nature, des séances contées, plein d’animations sur les champs des oiseaux, sur la pollinisation. Ils pourront créer aussi leur bombe à graines, c’est-à-dire créer une bombe avec de la terre et des graines qu’ils pourront lancer dans leur jardin pour voir les fleurs pousser plus tard… » Quand ? Le we des 6 au 8 Mars 2020, de 10h à 18h. Le vendredi 6 Mars des écoles : de 9h à 16h : les école peuvent encore participer. C'est gratuit. Les samedi et Dimanche 7 et 8 Mars de 10h à 18h Où ? Au foyer communal de Gembloux. Adresse Place Arthur Lacroix