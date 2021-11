Saint Nicolas "Made in Wallonia" : des jouets en bois fabriqués à Maredret !

Des jouets en bois conçus à Maredret - Namur Matin - 30/11/2021 Une multitude jouets sont proposés, souvent produits à grande échelle. Mais ce n'est pas forcément le cas de tous les jours ! Alors pourquoi ne pas commender des jeux de construction en bois conçus en Wallonie. On en trouve dans le beau village de Maredret. Anne Gabar et Thierry Saussez se sont lancés dans cette aventure il y a quelques mois et la succès est au rendez-vous mais qu'est-ce qui différencie ces jeux de construction en bois venant de Maredret des autres jeux en bois que l'on trouve dans le commerce... Ecoutez la réponse de Anne Gabar....