Sabots, une histoire ! Une expo à découvrir à Treignes - Namur Matin - 09/02/2021 Les sabots de bois ont chaussé les pieds de nos aïeux, paysans, ouvriers pendant des siècles et ont inspiré poètes, conteurs, chanteurs et peintres. On les trouvait un peu partout aau 19eme siècle ainsi qu'au début 20eme. Une chouette exposition se tient actuellement à l'Ecomusée du Viroin à Treignes Implanté sur le site de la Ferme-Château de Treignes, imposante bâtisse datant pour sa partie la plus ancienne du XVIe siècle, l'Écomusée du Viroin propose à ses visiteurs et usagers de (re)découvrir le patrimoine rural de l'Entre-Sambre-et-Meuse et, par ce biais, le passé de notre société et ses mutations du XVIIIe au XXe siècle. Et actuellellement vous avez l'opportunité de découvrir tous les secrets de fabrication des sabots. Guérand Gautier est le directeur du Musée. Et on imagine qu'il a sorti les plus beaux sabot pour cette exposition.. VERI Ecomusee du Viroin 63, Rue e. Defraire 5670 Treignes Adulte 4€ - enfant jusque 6 ans c'est gratuit. de 6 à 12 ans c'est 2€. Et donc y a la petite activitté de déco de sabots qui plaira à tous le scoups aux enfants http://www.ecomusee-du-viroin.be C'est ouvert tous les jours le weekend dans l'aprèm uniquement.