RUBANBLANCNAMUR: campagne de prévention et de sensibilisation contre la violence envers les femmes

#RUBANBLANCNAMUR: campagne de prévention et de sensibilisation contre la violence envers les... En Belgique, on estime que plus d'une femme sur trois (36%) a subi des violences physiques et/ou sexuelles au moins une fois dans sa vie depuis l'âge de 15 ans A l’approche du 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Province de Namur lance la campagne de prévention et de sensibilisation contre les violences faites aux femmes #Rubanblancnamur Myriam Sabir est la coordinatrice de la campagne et chargée de la lutte contre les violences conjugales en province de Namur Isabelle Verjans lui a demandé comment se présentait cette campagne.