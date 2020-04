Réveillez le réalisateur qui sommeille en vous ! - Namur Matin - 29/04/2020 Un concours de court-métrage accessible à tous, autour de l’alimentation durable. C’est la filière AD-T, soutenue par l’Union Européenne, qui vous propose de vous mettre en action. Cette filière – pour le Développement de l’Agroalimentaire Transfrontalier- crée il y a 4 ans, regroupe des institutions et des ASBL qui souhaitent porter des projets à bien. Dans ce cas-ci, l’alimentation durable via la création de réseaux entre 3 régions. A savoir les Hauts de France, la Wallonie et la Flandre. Et cela, en faveur de tous les maillons de la filière : producteurs, transformateurs, distributeurs et consommateurs. L’idée est de mettre en relation tous ces acteurs et de leur permettre d’ouvrir leur marché un peu plus loin. Malcolm Eeman, coordinateur du projet à la cellule environnement en Province de Namur : « ici le projet filière Ad-T permet une visibilité des activités de petits producteurs ou de PME auprès des différentes régions. C’est un lieu de rencontre. » De nombreuses activités ont déjà été proposées par la filière AD-T et les 19 partenaires: « Au niveau de la Province de Namur, il y a un « parcours CROC : consommer durable oui mais comment » lancé fin de l’année dernière. « C’est un parcours où on a rassemblé une 20ène de familles de la Province de Namur et où l’on propose des activités une fois par mois. Ce sont des activités qui sont en lien avec l’alimentation durable et avec le changement des pratiques de l’alimentation chez le citoyen » poursuit Malcolm Eeman. La sensibilisation continue via un festival : le Festival du court kilométrage sur l'alimentation durable auquel tout le monde peut participer. Pas besoin d’être cinéaste donc. Que vous soyez – citoyen, mangeur, réalisateur en herbe ou professionnel confirmé… seul ou en équipe – vous êtes invité à partager votre regard sur l’alimentation durable. A faire découvrir les solutions existantes ou rêvées pour l’alimentation de demain… Concrètement : Il doit s’agir d’un court métrage de 2 à 10 minutes maximum et, bien entendu, sur base d’un scénario original. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril sur http://www.filiere-adt.eu ou www.province.namur.be Les réalisations sont à rentrer pour la mi-juillet. Selon les prévisions, elles devraient être diffusées dans les salles en région Hauts-de-France et en Belgique, du 18 septembre au 16 octobre 2020, date fixée pour la soirée de clôture de l’événement et la remise de prix.