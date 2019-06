Retromoteur Show et Véhicules de prestige à Ciney Expo ce prochain week-end - Namur Matin -... Le célèbre salon Rétromoteur de Ciney présente à ses visiteurs des véhicules anciens de prestige à deux ou quatre roues, des petits bijoux de toutes marques. On y trouve des voitures anciennes, des motos, des véhicules de prestige ainsi que des bourses d'échanges, des pièces détachées, des accessoires, des gadgets. Mais encore de la documentation, des livres techniques, des jouets anciens, des modèles réduits et des affiches. De plus, plus de 200 véhicules de prestiges sont exposés dans la hall. Vous pourrez y admirer des marques telles que " Cadillac ", " Jaguar ", ou anciennes " Porsche " et " Ford Taunus ". Pour les collectionneurs, les amateurs, les professionnels ou tout simplement pour le plaisir des yeux... Pour les promeneurs, un parking aménagé accueille les oldtimers. Horaire : Samedi: NOCTURNE UNIQUEMENT de 16h à 22h Dimanche et lundi : de 10h à 19h Prix : Entrée : 15€ Enfants jusque 14 ans : gratuit Parking gratuit Ciney Expo Rue du Marché Couvert , 3 5590 Ciney http://www.cineyexpo.be Isabelle Verjans a pris contact avec Philippe Laloux