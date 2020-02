Résisterez-vous à l'appel des supermarchés ? - Namur Matin - 03/02/2020 Un mois cela peut sembler long. Il faut repenser sa façon de consommer et de s’organiser. Mais ne vous mettez pas la pression : " C’est pas du boycott , le but c’est de faire son possible… " martèle Jean-Christophe Caron. Cet homme a repris, via son blog " Vivons bien vivons belge ", une idée venue de Suisse : " on remarque de plus en plus que les supermarchés s’implantent avec des market un peu partout. Et de plus en plus de petits indépendants meurent. Donc on essaie de motiver les gens à retourner vers eux et qu’ils ré ouvrent des magasins. " Et puis surtout pour Jean-Christophe Caron, il y a le facteur humain : " la grande distribution rémunère mal les agriculteurs et les artisans, on voit de plus en plus de pertes d’emplois car ils remplacent l’humain par des machines... c’est mieux d’aller vers un petit commerçant car il faut savoir que pour un emploi dans la grande distribution cela représente 3 mains d’œuvre dans un petite épicerie. " Jean-Christophe Caron a ses petits trucs pour faire des économies. Pour nettoyer par exemple il utilise du bicarbonate de soude et du vinaigre. Il fait lui-même son pain ou encore sa poudre à lessiver. Il rappelle que consommer de saison c’est souvent avantageux financièrement.