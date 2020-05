Reprise des entraînement pour le Hockey Club de Namur. - Namur Matin - 15/05/2020 C’est le soulagement pour sa présidente, Dominique Jamar. Les autorités ont organisé lundi la reprise des entrainements collectifs en extérieur : 20 personnes maximum et en respectant les distanciation sociale. Restrictif toujours mais c’est néanmoins une bonne nouvelle pour certains clubs sportifs. Dominique Jamar est présidente du Hockey club de Namur : « On est très soulagé est très heureux pour nos membres, nos passionnés de pouvoir reprendre une activité sportive. On va pouvoir se retrouver un peu…. » Pour cette reprise l’idée est d’y aller étape par étape : « on va tester et vérifier que l’on parvient à faire respecter toutes les consignes. « On va commencer par les messieurs et puis on fera un bilan après une semaine pour pouvoir ensuite démarrer avec les loisirs et les plus jeunes. Il faut faire preuve de précaution et tester le modèle par étape. » Pour les stages aucune décision n’est prise pour l’instant : « Pour le moment on espère qu’on va pouvoir le faire parce que c’est important pour tous les enfants mais également tous les parents qui travaillent, donc je pense que si on peut le faire en respectant certaines consignes, nous le ferons. » Concernant l’impact du confinement cela a été difficile au niveau sportif, ce n’est pas agréable d’être privé d’une fin de saison, mais il faut aussi accuser le coup financièrement : « ça n’a pas été facile, il faut le reconnaître. Le budget d’un club sportif ça se fait sur une année entière. Et cette année, pas de barbecue, pas de tournoi, pas de stage de Pâques.. donc c’est certain que l’impact est significatif. Par ailleurs notre club finalise l’infrastructure de son club House pour lequel le crédit court toujours, les assurances également. Ce n’est pas évident… » http://www.rhcn.be/