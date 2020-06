Reprise des activités pour l'Office du Tourisme de Namur

Reprise des activités à l'office du tourisme namurois - Namur Matin - 11/06/2020 C'est la reprise à l'office du tourisme de Namur. Namur, qui a été élue 7ème meilleure destination européenne, se réveille tout doucement après 3 mois d'inactivités. Pour sa 1ère journée de reprise, lundi, l’office du tourisme a accueilli une quarantaine de personnes. Amélie Lefèvre directrice de l'office du tourisme de Namur : « On était vraiment contents de reprendre ! Pas mal de namurois, de wallons sont passés par notre office, mais également quelques néerlandophones et des bruxellois. » Et si vous vous demandez quoi faire cet été : « Pour les animations, il y aura bien entendu les attractions habituelles, qui réouvrent progressivement. La citadelle réouvre lundi prochain. Sinon des visites guidées sont prévues. Elles reprennent dès le mois de juillet. » Pour relancer la saison touristique, l’office du tourisme a lancé une campagne de communication avec notament une vidéo qui met en avant les beautés namuroises et qui est une invitation à la découverte de la ville : https://www.facebook.com/watch/?v=1045827325811564 Du côté nérlandophone, une campagne d’affichage est prévue. Un passeport touristique peut être obtenu gratuitement au centre info. En vous le procurant vous obtiendrez une gratuité ou une réduction auprès de 70 partenaires. www.visitnamur.eu