Réparez vos objets à distance - Namur Matin - 05/05/2020 Les repairs café continuent de vous dépanner. Ce n’était pas le moment que votre lave-linge tombe en panne mais c’est pourtant en cette période de confinement que ce dernier a décidé de vous jouer des tours. Tambour battant, vous vous ruez sur votre téléphone pour appeler Pierre, Paul ou Jacqueline et demander ce que vous pourriez bien faire pour remédier à cela car… tous les professionnels du secteur sont au chômage pour force majeure, liée au coronavirus. C’est là que l’on vous apprend que les « repair café » continuent de vous rendre service et que vous pouvez solliciter leur assistance… mais à distance. Rassurez-vous, pas besoin d’être un Mac Gyver dans l’âme, les réparateurs établiront un diagnostic et vous guideront pour la réparation. Emmanuel Van Der Bruggen habite Rishnes, il est chargé de mission pour l’asbl « Repair Togheter » : « des demandes pour réparer les objets ont en reçoit beaucoup par mail. Ici l’objectif c’était de répondre à ces demandes avec une team de réparateurs qui eux, sont toujours chez eux, et qui ont des compétences qu’ils peuvent partager. » Malgré la distance on peut réparer un peu de tout : « Ca dépend évidemment du type de panne mais ça va des appareils photos aux aspirateurs, en passant par le sèche-linge. On a beaucoup de demandes aussi pour les machines à coudre en ce moment. Heureusement, on a deux experts dans le réseau qui savent bien réparer ces machines. » Bien entendu, pour les réparateurs, la tâche est un peu plus ardue à distance que dans un « repair café », où ils ont l’objet en main : « Ce n’est pas aussi facile, ici, ils peuvent diagnostiquer par téléphone ou par vidéo. C’est vraiment beaucoup de communication avec le citoyen qui doit expliquer le type de panne. Parfois les pannes sont très simples à réparer, .., mais parfois c’est compliqué parce qu’il faut changer une pièce. » Un objet à réparer ? Rendez-vous sur https://www.repairtogether.be/node/3379