Réparer au lieu de jeter

10 ans du repair café - La demande est en constante augmentation - 24/10/2019 Marre de jeter et polluer, de devoir acheter encore et encore des objets que les magasins ne vous reprennent plus car la garantie est passée? Alors il est temps de pousser la porte d'un repair café! Que vous deviez réparer une vielle lampe, un grille pain, un aspirateur ou encore une tablette, c'est possible! Il vous faudra juste peut-être un peu de patience, car bien que 30 bénévoles officient à Namur pour vous aider à donner une deuxième vie à vos objets, le succès du concept est grandissant, et donc la demande également. Mieux vaut vous inscrire. A Namur, le repair café c'est tous les 3ème samedi du mois au Ravik boutik boulevard d'Herbatte. vous pouvez vous inscrire ici: https://www.repairtogether.be/repair-cafe/ravik-boutik-repair-cafe-namurOlivier Schyns, un des responsables du repair café de Namur était l'invité de Namur Matin ce 24 octobre 2019. Il revient sur les 10 ans du repair café. Le public qu'il touche à présent. Il livre quelques anecdotes drôles ou instructives, sur cette expérience de réparateur bénévole qui reste, avant d'être une affaire de machine, une belle expérience humaine.