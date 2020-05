Rentrée des classes post Covid : comment en parler à vos enfants ? - Namur Matin - 28/05/2020 Le 8 juin, ce sera le tour des primaires. Après plus de deux mois de confinement avec papa et maman. Comment se portent les tout petits? Le retour à l'école est-il une bonne chose pour eux? Pour le pédopsychiatre Jean-Yves Hayez, invité de la matinale, pas de doute, cette rentrée est une bonne chose : " Il était plus que temps qu’on y arrive parce que certains enfants, surtout les petits, vont de plus en plus mal. En fait il y a trois besoins importants qui n’étaient plus rencontrer avec le confinement. D’abord, le besoin de conquérir le monde avec curiosité et d’avoir de l’espace pour partir à sa découverte. Ensuite, le besoin d’occuper leur temps par des activités structurées, que eux peuvent considérer comme importantes. Enfin, le troisième : le besoin de contacts sociaux avec des gens du même âge, la rencontre de l’enfant avec l’autre enfant est importante pour la structuration et l’enrichissement de son identité." Même si la plupart des enfants sont heureux de retrouver leurs camarades, cela risque d’être difficile émotionnellement Je pense qu’on leur a fait peur du monde extérieur. On a présenté ces enfants comme une source de danger,…, Les parents doivent écouter leurs petits avant cette rentrée, leur demander comment ils pensent que ça va se passer, qu’est-ce qu’il va arriver avec le Corona,…,qu’ils aillent à la rencontre des questions et des émotions vécues par les enfants", poursuit Jean-Yves Hayez Comment dialoguer avec de tout jeunes enfants ? Jean-Yves Hayez prône des explications simples, qui ne vont pas dans le détail : " Pour des enfants de 3, 4 ans il faut leur dire que ce méchant Corona est occupé à retourner très très loin, qu’il ne va plus attaquer les petits,… et que même si on en voit un (méchant coronavirus) dans la cour de récréation, on peut se mettre à 3 ou 4 et courir après, en poussant des grands cris, et qu’il va s’en aller. Si vous entrez dans des nuances, des détails, ils retiendront uniquement les choses qui font peur.